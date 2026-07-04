L’Automobile Club Agrigento, presieduto dall’avv. Salvatore Bellanca, esprime grande soddisfazione per la partecipazione dei propri ufficiali di gara al Rally di Roma Capitale, in svolgimento dal 03 al 5 luglio 2026, gara valida per il Campionato Europeo Rally e per il Campionato Italiano Asfalto Rally. L’organizzazione del Rally di Roma Capitale ha infatti chiamato oltre 20 ufficiali di gara dell’Automobile Club Agrigento a svolgere il servizio, riconoscendone ancora una volta la professionalità, l’esperienza e l’affidabilità operativa.

Gli ufficiali di gara dell’Automobile Club Agrigento impegnati nell’evento sono: Filippo Campo, Stefania D’Antoni, Calogero Iacono, Salvatore Lo Sardo, Antonello Lo Scrudato, Antonio Matrixia, Danilo Miraglia, Alessia Panepinto, Pasquale Pappacena, Salvatore Parello, Alberto Parla, Davide Pecoraro, Roberto Piccione, Michelangelo Pisano, Antonino Puletto, Antonino D. Pulselli, Dario Sbrazzato, Nicola Scichilone, e Savio Valenti.

“Essere stati chiamati dall’organizzazione del Rally di Roma Capitale -dichiara il presidente Salvatore Bellanca- è per noi motivo di grande orgoglio, perché premia l’impegno, la competenza e la dedizione dei nostri ufficiali di gara, che rappresentano al meglio l’Automobile Club Agrigento in una manifestazione di prestigio internazionale”.

La presenza di un numero così elevato di ufficiali di gara agrigentini conferma il livello di preparazione raggiunto dal gruppo e rafforza l’immagine dell’Automobile Club Agrigento come realtà capace di offrire figure altamente qualificate al servizio delle grandi competizioni automobilistiche. Il valore di questa partecipazione assume un significato ancora più importante in vista del 2027, quando il Rally di Roma Capitale sarà valido per il FIA World Rally Championship.

L’Automobile Club Agrigento ringrazia tutti gli ufficiali di gara per il lavoro svolto e rinnova il proprio impegno nella formazione, nella crescita sportiva e nella promozione della cultura della sicurezza sulle strade e nelle competizioni.