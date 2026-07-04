Porto Empedocle piange Paolo Ficarra 46 anni deceduto nella tarda mattinata di oggi all’ ospedale Villa Sofia di Palermo dove si trovava ricoverato da giovedì sera a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella zona dei lidi. Paolo sposato e padre di due figli insieme al fratello Giuseppe era il titolare della ditta Ficarra onoranze funebri. Appassionato di calcio amava seguire la sua squadra del cuore la Juve. Una persona perbene che lascia un vuoto incolmabile non solo ai familiari ma ai tanti empedoclini che lo conoscevano. Giovedì pomeriggio a bordo della sua moto Yamaha stava transitando nella zona dei lidi di Porto Empedocle quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un muro sembra per evitare un pedone che stava attraversando la strada. Le indagini di polizia e carabinieri accetteranno la dinamica esatta. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Prima il soccorso all’ ospedale di Agrigento e da lì il trasferimento in elicottero a Palermo da dove oggi è arrivata la notizia che nessuno si aspettava il suo decesso
Porto Empedocle, si è spento Paolo Ficarra: coinvolto in un incidente stradale
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