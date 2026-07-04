

È ingente il bottino circa dieci mila euro di un furto compiuto l’ altra notte all’ interno del centro commerciale Le Vigne che si trova in contrada Come ti a Castrofilippo. Ignoti dopo avere praticato un foro nel muro esterno sono riusciti ad entrare dentro un negozio di ottica portando via centinaia di montature ed occhiali da sole. La scoperta è stata fatta l’ indomani mattina dagli impiegati dell’ esercizio commerciale che hanno lanciato l’ allarme. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito le immagini di video sorveglianza del centro nel tentativo di identificare i ladri.