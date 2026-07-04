La Giunta Municipale di Canicattì ha approvato la delibera per proseguire nel rapporto di collaborazione con CITY GREEN LIGHT S.R.L., attuale gestore del servizio di pubblica illuminazione – convenzione Consip “servizio luce 3 – lotto 8 Sicilia”. Grazie alla specifica normativa, si potranno rinegoziazione i termini del vecchio contratto con un risparmio immediato del 20 %: da € 998.758,73 a € 799.006,98; verranno, inoltre, effettuati nuovi investimenti migliorativi – a carico del gestore per € 1.204.128,72 -, volti ad aumentare efficienza e risparmio energetico. “L’Amministrazione scrivono il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore Massimo Muratore – ha vincolato l’effettiva formalizzazione, oltre agli investimenti già proposti, all’esecuzione di ulteriori migliorie da noi richieste come l’illuminazione di uno specifico luogo pubblico, illuminazione artistica di un monumento e altri interventi. Esprimiamo -concludono -la piena soddisfazione per questo importante traguardo, che comporta più efficienza energetica e la realizzazione di nuovi interventi di illuminazione”.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, anziana consegna preziosi a finto carabiniere. Arrestato 38enne di Catania
Un trentottenne di Catania è stato arrestato dalla polizia dopo avere messo a segno una truffa del falso carabiniere ai danni di una anziana...
Campobello di Licata, troppo caldo: il Comune apre solo di mattina
L' Ente informa la cittadinanza che, fino al 31 agosto prossimo, gli uffici comunali saranno aperti solo la mattina. Pertanto, non verranno effettuati i...
Canicattì, “Amici del Giudice Livatino” : annuncia contributo per finanziare iniziative estive
L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” Aps – Ets mette a disposizione della comunità di Canicattì un contributo di mille euro per finanziare...
Raccolta di indumenti usati a Campobello di Licata
Prima raccolta di indumenti usati del mese di luglio, sabato 4 , a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nella...
Tenta di uccidere la fidanzata, le amiche in diretta social lanciano l’allarme: arrestato 30enne
La donna che stava per essere uccisa dal suo compagno a Catania è stata salvata grazie all’intervento delle sue amiche con cui era in...
Torna la raccolta di sangue a Campobello di Licata
Domenica ( 5 Luglio)tutti gli interessati nella sede dell'Associazione volontari italiani del sangue, in via Generale Medici, alle ore 8. Nella precedente...
Scippo nel centro di Agrigento, il rapinatore indossava maglia del Palermo: denunciato
Avvicina un cinquantasettenne a poca distanza da Porta di Ponte, nel centro di Agrigento, e gli “scippa” il cellulare. Il malvivente, però, non l’ha...