La Giunta Municipale di Canicattì ha approvato la delibera per proseguire nel rapporto di collaborazione con CITY GREEN LIGHT S.R.L., attuale gestore del servizio di pubblica illuminazione – convenzione Consip “servizio luce 3 – lotto 8 Sicilia”. Grazie alla specifica normativa, si potranno rinegoziazione i termini del vecchio contratto con un risparmio immediato del 20 %: da € 998.758,73 a € 799.006,98; verranno, inoltre, effettuati nuovi investimenti migliorativi – a carico del gestore per € 1.204.128,72 -, volti ad aumentare efficienza e risparmio energetico. “L’Amministrazione scrivono il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore Massimo Muratore – ha vincolato l’effettiva formalizzazione, oltre agli investimenti già proposti, all’esecuzione di ulteriori migliorie da noi richieste come l’illuminazione di uno specifico luogo pubblico, illuminazione artistica di un monumento e altri interventi. Esprimiamo -concludono -la piena soddisfazione per questo importante traguardo, che comporta più efficienza energetica e la realizzazione di nuovi interventi di illuminazione”.