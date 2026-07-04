

Domenica ( 5 Luglio)tutti gli interessati nella sede dell’Associazione volontari italiani del sangue, in via Generale Medici, alle ore 8. Nella precedente donazione erano state raccolte 1O sacche di sangue e 5 idoneita’.

la sede Avis e’ sita in via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), a ridosso dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia”

Nel mese di luglio sono state programmate altre donazioni.

“”Donate sangue””.

Giovanni Blanda