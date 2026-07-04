Nella ricorrenza dell’ottantatreesimo anniversario dello sbarco americano in Sicilia, giovedì e venerdì prossimi si svolgerà a Palma di Montechiaro un convegno per ricordare gli “eroi senza gloria”, ossia tutti quei combattenti del Regio Esercito italiano che si batterono per difendere il suolo italiano contro quelli che all’epoca erano invasori edil cui sacrificio è caduto nel dimenticatoio.

L’iniziativa è dell’Associazione “Quel che resta del tempo” con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e della Regione siciliana.

La manifestazione sarà aperta alle ore 16 del 9 luglio al monumento ai Caduti in guerra di piazza Paolo Borsellino, con l’alzabandiera e l’omaggio a coloro che sono morti in combattimento, quindi i partecipanti si trasferiranno al palazzo ducale per l’apertura della prima giornata di lavori che sarà coordinata e moderata da Daniela Alongi. Previsti i saluti del sindaco di alma Stefano Castellino, di Domenico Martino dell’Associazione “Quel che resta del tempo”, di Claudia Sabatino, presidente della stessa associazione e nipote del maggiore Mario Sabatini che comandò il 527° battaglione bersaglieri che si immolò contro gli americani per difendere Palma, perrdendo gran parte dei suoi effettivi, e di Andrea De Castro, presidente dell’Associazione Bersaglieri. Previsti quindi interventi di Salvatore Fucà ed una testimonianza della signora Gina Todaro. Concluderà la giornata l’esibizione del cantastorie Mel Vizzi.

Il giorno successivo previsti interventi di Luigi Falletti sulle fortificazioni del Regio Esercito e sui loro risvolti turistici moderni, di Alfonso Lo Cascio di BC Sicilia, Maurizio Camntvenera dell’Associazione Finziade e di Giuseppe Schembri del Comitato Torri di Gaffe.

Seguirà una visita guidata sui luoghi dello sbarco ed al rientro nel palazzo ducale l’esibizione della banda musicale, la proiezione di video sullo sbarco e gli interventi di un archeologo e del giornalista Filippo Bellia.