Avvicina un cinquantasettenne a poca distanza da Porta di Ponte, nel centro di Agrigento, e gli “scippa” il cellulare. Il malvivente, però, non l’ha fatta franca ed è stato immediatamente rintracciato. Come? Un dettaglio lo ha tradito: al momento dell’azione indossava una maglia del Palermo Calcio. Un ventiduenne tunisino, residente ad Agrigento, è stato così identificato e denunciato dai poliziotti delle Volanti per il reato di furto con strappo.

Il giovane ha agito da solo e ha aspettato il momento giusto per entrare in azione. Dopo aver puntato la vittima, sorpreso alle spalle, gli ha strappato il cellulare dalle mani. I colori della maglia che indossava, però, sono stati decisivi per rintracciarlo. Quando i poliziotti lo hanno individuato aveva ancora il cellulare appena rubato.