L’ Ente informa la cittadinanza che, fino al 31 agosto prossimo, gli uffici comunali saranno aperti solo la mattina. Pertanto, non verranno effettuati i rientri del martedì pomeriggio.
La causa ufficiale del provvedimento e’ il gran caldo che attanaglia la Comunita’.
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Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, troppo caldo: il Comune apre solo di mattina
L’ Ente informa la cittadinanza che, fino al 31 agosto prossimo, gli uffici comunali saranno aperti solo la mattina. Pertanto, non verranno effettuati i rientri del martedì pomeriggio.