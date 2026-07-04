Un trentottenne di Catania è stato arrestato dalla polizia dopo avere messo a segno una truffa del falso carabiniere ai danni di una anziana di 85 anni residente a Canicattì. L’uomo dopo avere messo a segno il colpo facendosi consegnare dalla donna i preziosi per un valore di circa 4000 euro è fuggito via a bordo di una Kia danneggiata. Auto che è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’abitazione dell’anziana rimasta vittima della truffa. Le indagini della polizia di Canicattì in collaborazione con i colleghi di Catania hanno quindi permesso di identificare il delinquente il quale è stato ammanettato e portato in carcere.