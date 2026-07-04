Un trentottenne di Catania è stato arrestato dalla polizia dopo avere messo a segno una truffa del falso carabiniere ai danni di una anziana di 85 anni residente a Canicattì. L’uomo dopo avere messo a segno il colpo facendosi consegnare dalla donna i preziosi per un valore di circa 4000 euro è fuggito via a bordo di una Kia danneggiata. Auto che è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’abitazione dell’anziana rimasta vittima della truffa. Le indagini della polizia di Canicattì in collaborazione con i colleghi di Catania hanno quindi permesso di identificare il delinquente il quale è stato ammanettato e portato in carcere.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Campobello di Licata, troppo caldo: il Comune apre solo di mattina
L' Ente informa la cittadinanza che, fino al 31 agosto prossimo, gli uffici comunali saranno aperti solo la mattina. Pertanto, non verranno effettuati i...
Canicattì, illuminazione pubblica prorogato contratto con City Green Light
La Giunta Municipale di Canicattì ha approvato la delibera per proseguire nel rapporto di collaborazione con CITY GREEN LIGHT S.R.L., attuale gestore del servizio...
Canicattì, “Amici del Giudice Livatino” : annuncia contributo per finanziare iniziative estive
L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” Aps – Ets mette a disposizione della comunità di Canicattì un contributo di mille euro per finanziare...
Raccolta di indumenti usati a Campobello di Licata
Prima raccolta di indumenti usati del mese di luglio, sabato 4 , a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nella...
Tenta di uccidere la fidanzata, le amiche in diretta social lanciano l’allarme: arrestato 30enne
La donna che stava per essere uccisa dal suo compagno a Catania è stata salvata grazie all’intervento delle sue amiche con cui era in...
Torna la raccolta di sangue a Campobello di Licata
Domenica ( 5 Luglio)tutti gli interessati nella sede dell'Associazione volontari italiani del sangue, in via Generale Medici, alle ore 8. Nella precedente...
Scippo nel centro di Agrigento, il rapinatore indossava maglia del Palermo: denunciato
Avvicina un cinquantasettenne a poca distanza da Porta di Ponte, nel centro di Agrigento, e gli “scippa” il cellulare. Il malvivente, però, non l’ha...