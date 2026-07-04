L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” Aps – Ets mette a disposizione della comunità di Canicattì un contributo di mille euro per finanziare o cofinanziare iniziative ricreative, culturali, ludiche e di intrattenimento da svolgere tra il 17 luglio ed il 23 agosto in città. La decisione è stata assunta, dopo aver registrato le difficoltà oggettive ed il silenzio del Comune di Canicattì ed altre realtà riguardo l’organizzazione di una “Estate Canicattinese”. L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” dà così la sua disponibilità al finanziamento di iniziative, eventi, attività, da parte di Associazioni del territorio rivolte ai cittadini in genere e meglio ancora ai giovani evitando che per alcuni giorni o ore debbano spostarsi in altri centri limitrofi o nelle zone balneari con rischi potenziali per la propria incolumità. L’associazione è quindi disposta ad elargire un contributo, con una quota fino a mille euro, utilizzando i propri fondi; e per concretizzare ciò invita le realtà canicattinesi che si occupano di cultura, arte, spettacolo ed intrattenimento a mettere insieme delle proposte, per l’allestimento di iniziative idealmente da inserire in una “Estate Canicattinese” di cui non si ha traccia neanche progettuale; e nello stesso tempo, invita altre Associazioni, privati, aziende, a dare la propria disponibilità a sponsorizzare queste iniziative. Le proposte contenute in una scheda sintetica con preventivo di spesa e possibili date e luoghi di realizzazione devono giungere via posta elettronica a associazione.amicilivatino@gmail.com o via Posta elettronica certificata/Pec a amicidirosariolivatino@pec.it entro la data ultima del 15 luglio prossimo venturo.