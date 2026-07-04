I carabinieri di Corridonia comune della provincia di Macerata hanno intercettato e bloccato una ragazza di 28 anni, di Canicattì, che si era allontanata arbitrariamente dalla comunità di recupero in cui si trovava agli arresti domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Agrigento Ricevuta la segnalazione dell’allontanamento da parte del personale della struttura, i militari hanno controllato l’area circostante, intercettando la giovane. Per lei sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di evasione. Il Pm di turno ha disposto per lei l’arresto ed è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.