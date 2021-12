Covid, il manager dell’Asp Zappia: “Altri sette drive in provincia di Agrigento”

“La provincia di Agrigento presto avrà altri sette drive-in in cui poter andare ad effettuare il tampone.” Ad annunciarlo è il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia.

“Altri due verranno creati ad Agrigento e Sciacca (che erano gli unici) e poi altri sorgeranno nei vari distretti. La situazione diventa difficile da affrontare. Le evidenze scientifiche dimostrano che omicron è sei volte più contagioso della variante delta però è altresì provato che chi si positivizza – e ha la terza dose – non ha alcun sintomo superiore ad un raffreddore. Abbiamo circa quaranta posti occupati all’ospedale di Ribera. Su Agrigento cerchiamo di non curare i non covid e stiamo cercando di recuperare le liste di attesa. L’appello è quello di indossare la mascherina Ffp2 e non più quella chirurgica. Dobbiamo abituarci a questa novità.”