Gli studenti dell’”Ugo Foscolo” di Canicattì a scuola di giornalismo con la “John Cabot University”

Quest’anno la classe 3 CL del Liceo Ugo Foscolo di Canicattì, con l’approvazione del

D.S. Dott.ssa Rossana Virciglio, sta partecipando al progetto Italy Reads promosso dall’università americana John Cabot di Roma all’interno del percorso di formazione PCTO (alternanza scuola-lavoro) con la lettura del libro “Beetlecreek”, il primo romanzo di William Demby pubblicato nel 1950.

Il tema centrale del libro, ambientato in un paese della West Virginia, è il rapporto di amicizia tra un uomo bianco e un ragazzo nero, un’amicizia destinata a un finale tragico perché ostacolata dai pregiudizi di una piccola comunità. Nella narrativa afroamericana questo romanzo, per la prima volta, non evidenziò solo il punto di vista dei neri ma concentrò l’attenzione sulla necessità di porre fine alla paura e all’odio interrazziale.

William Demby, l’autore, visse a Roma per moltissimi anni, lavorando come sceneggiatore e traduttore in inglese di alcuni film dei maggiori registi italiani, come Antonioni, Visconti e Fellini e collaborando come aiuto-regista di Rossellini alla realizzazione di Europa 51. Sposò la scrittrice italiana Lucia Drudi con la quale ebbe un figlio, apprezzato musicista, James Demby.

Gli studenti della 3cl lo hanno intervistato online insieme a Jim Hall, un amico dell’autore e Melanie Masterson Sherazi della Caltech University della California. Sulla scorta di questa esperienza gli studenti, hanno scritto una newsletter che sarà presentata il 28 gennaio e realizzato un video ispirato al tema del libro, con il quale parteciperanno ad un concorso, tutto organizzato dalla referente PCTO, Prof.ssa Pinella Savarino e dalla Tutor PCTO, Prof.ssa Graziella Maria Licata coadiuvata dalle Prof.sse Clelia Curto e Cristina Serafino.

Il percorso è finalizzato all’acquisizione di competenze tecniche e trasversali proprie della figura professionale del giornalista, al miglioramento delle capacità comunicative, relazionali e di public speaking nella lingua inglese, nonché della capacità di formulare domande attinenti ad interlocutori qualificati e allo sviluppo delle capacità di critical thinking, di raccolta, analisi ed elaborazione dati migliorando anche le competenze digitali.

Alessia Palumbo

Fazio Cristina Gambino Ylenia