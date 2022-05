Raccoglie fondi per bimbi malati di tumore ma è una truffa, denunciato

I carabinieri di Ortigia hanno denunciato un siracusano di 40 anni, accusato di aver commesso diverse truffe ai danni di turisti e studenti. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’uomo, quotidianamente, si aggirava per le vie di Ortigia, il centro storico, quelle dove si registra un maggior afflusso turistico, per avvicinare studenti, visitatori e fedeli.

In particolare, avrebbe presidiato piazza Duomo, per intercettare chi si recava in Cattedrale per raccontare di una presunta raccolta fondi in favore di bambini ricoverati in oncologia. Spacciandosi come volontario di una

inesistente ONLUS, si faceva consegnare denaro.

I militari, dopo alcuni servizi di appostamento, sono intervenuti in flagranza mentre il denunciato si faceva consegnare in due distinti episodi di truffa 2 banconote da 50 euro da due studenti di una scuola superiore in visita nel capoluogo.

Denaro restituito alle vittime

Il denaro è stato restituito ai ragazzi vittime del raggiro, mentre il soggetto è stato accompagnato in

caserma per essere denunciato.