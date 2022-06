On. Pullara : congratulazioni all’urologo licatese Angelo Territo

“Esprimo le mie congratulazioni all’urologo licatese Angelo Territo che per il secondo anno consecutivo ha ricevuto dalla società spagnola di Urologia il premio per la migliore tesi di dottorato di ricerca , per gli studi condotti e i risultati scientifici ottenuti in questi anni sul “Trapianto Renale Robotico”. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che premia ancora una volta l’eccellenza medico-scientifica del nostro territorio.

Sono le parole dell’Onorevole di “Prima L’Italia” e vice presidente commissione sanità all’Ars Carmelo Pullara

“Territo- scrive Pullara- ha partecipato alla selezione della migliore tesi di dottorato di ricerca , in occasione del congresso della Società Catalana di Urologia che si è tenuto a Burgos. E la tesi di Territo ha vinto.Il premio ottenuto da Angelo Territo è uno dei più prestigiosi concessi dalla Società Catalana di Urologia.

Ancora complimenti -conclude Pullara-al dott. Angelo Territo che malgrado la giovane età, ha già ottenuto numerosi premi internazionali per l’attività professionale svolta. Frutto di studio e lavoro condotto con grande professionalità e impegno e che ha permesso di ottenere straordinari risultati .“

