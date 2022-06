Camastra, incendio lambisce abitazioni

Un vasto incendio ha lambito le abitazioni in via Sofocle a Camastra nel pomeriggio di ieri. Tante le chiamate al centralino unico 112 dai tanti residenti impauriti delle fiamme alte che in poco tempo si sono propagate fino a raggiungere le abitazioni.

Ad intervenire tempestivamente sul posto e a scongiurare il pezzo sono stati i ragazzi della Protezione Civile di Camastra che con idratanti alla mano sono riusciti a domare il rogo.

“Fino al prossimo 15 ottobre, a tutela dell’incolumità pubblica e dell’ambiente, sarà vietato su tutto il territorio comunale, all’interno del centro abitato o in prossimità dello stesso appiccare fuochi”, scrive la sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara. I cittadini sono obbligati alla pulitura dalle erbacce dei propri terreni o delle porzioni a confine con il ciglio stradale.Si rischiano sanzioni fino a 694 euro. La Polizia locale effettuerà verifiche puntuali già nei prossimi giorni: invitiamo quindi i cittadini alla massima collaborazione.”