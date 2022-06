Aeroporto in provincia di Agrigento: la Giunta di Licata approva un atto di indirizzo

La Giunta guidata dal Sindaco Pino Galanti ha approvato un atto di indirizzo sulla realizzazione di un aeroporto nella provincia di Agrigento. La deliberazione è di fine maggio e riaccende i riflettori su una tematica a lungo dibattuta per anni e che a cadenza regolare viene riportata a galla. Il documento approvato in Giunta prende le mosse dal fatto che “nonostante decenni di battaglie non si è riusciti a sviluppare una rete infrastrutturale come naturale motore di incremento delle prospettive di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali”. E mette in risalto come “il Sindaco e la Giunta intendono farsi promotori di una forte iniziativa politica a favore dell’avvio dell’iter per il finanziamento e la realizzazione dell’aeroporto in provincia di Agrigento, aderendo alla proposta del Comitato promotore Aeroporto Centro meridionale della Sicilia”. Palazzo di Città – tra le motivazioni che hanno portato all’approvazione dell’atto di indirizzo votato favorevolmente dalla Giunta – evidenzia come “la realizzazione di un aeroporto provinciale, insieme ad una ulteriore rete viaria secondaria rimuoverebbe ogni ostacolo alla marginalizzazione dell’intero comparto turistico ed economico della provincia di Agrigento. L’intero territorio provinciale – si legge ancora nell’atto di indirizzo – deve essere messo nelle condizioni logistiche di formare un unico comparto ambientale, culturale, turistico, economico e moderno facilmente vendibile sul mercato internazionale”. Come detto in precedenza, di un aeroporto in provincia di Agrigento si parla ormai da decenni. Ma oltre alle parole, non si è mai andati sebbene ci siano stati incontri su incontri, manifestazioni d’interesse, progetti e studi di fattibilità. Tutto rimasto su carta o su plastico. Anche adesso siamo in una fase assolutamente interlocutoria. Però c’è da prendere certamente atto della presa di posizione del Comune e della volontà di questa amministrazione di “farsi promotrice di una forte iniziativa politica a favore dell’avvio dell’iter per il finanziamento e la realizzazione dell’aeroporto in provincia di Agrigento”.

loading..