Da oltre 40 giorni gli abitanti di via Colombo a Canicattì non ricevono una goccia d’acqua nelle loro abitazioni. Questo a causa di alcune rotture alla condotta che persistono da circa quattro anni e che hanno provocato anche il crollo di una abitazione in via Portalone. I proprietari attraverso i propri legali hanno presentato una formale denuncia nei confronti di Aica e del comune . L’amministrazione è intervenuta con delle transenne chiudendo la strada. Aica invece ha interrotto la fornitura idrica per evitare che l’acqua si disperda creando ulteriori cedimenti strutturali. Questa situazione sta creando parecchi disagi agli abitanti della zona i quali non solo non possono rifornirsi di Acqua potabile ma devono fare i conti anche con la chiusura dell’ arteria per raggiungere le loro abitazioni.