

Iniziativa interessante del Comune di Ravanusa. Lunedì 29 giugno, alle ore 17,30, nella sala consiliare “”Gattuso””, cerimonia ufficiale di sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità. “”Un’alleanza per i nostri giovani”‘.

Il Sindaco Salvatore Pitrola:

“”C’è un antico proverbio che abbiamo voluto fare nostro per questa iniziativa: “Per educare un ragazzo serve l’impegno di un’intera comunità”.

Questo patto nasce proprio da qui. È un’alleanza d’onore e di responsabilità tra il Comune, l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e le famiglie, le associazioni e ogni singola realtà del territorio””.

Ancora il Sindaco: “”Non parliamo di semplici scartoffie, ma di un impegno concreto per unire le forze, valorizzare le nostre risorse e offrire ai nostri giovani una crescita culturale, sociale e civile all’altezza delle loro aspettative. Vogliamo una Ravanusa più inclusiva, partecipata e attenta a chi rappresenta il nostro domani””.

Giovanni Blanda