Emergenza sangue in Sicilia, donazioni in calo, a rischio i pazienti talassemici

Come ogni estate si ripresenta puntuale l’emergenza sangue in Sicilia. Ovvero, mancano adeguate scorte per poter effettuare trasfusioni a chi ne necessita.

Gli appelli dell’Adis Palermo, a rischio i pazienti talassemici

L’Adis di Palermo lancia da giorni numerosi appelli, segnalando le gravi carenze di emazie e di emocomponenti che non garantiscono il fabbisogno dei malati soprattutto per i pazienti talassemici.

Le ferie e il calo dei donatori dovuto al caldo riduce drasticamente le donazioni.

Dall’Adis Palermo fanno sapere: “Il sangue è un farmaco insostituibile che non si produce in laboratorio, è per questa ragione che facciamo appello a tutte le donatrici e a tutti i donatori.