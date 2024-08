Un’iniziativa concepita da simpatizzanti e appassionati dei colori biancorossi, che desiderano la fondazione di una nuova realtà calcistica, ma “con la storia nel cuore”. L’obiettivo è quello di esserci già nella stagione 2025-26, a prescindere dalla categoria. In uno stadio degno della città di Canicattì.

In una realtà che può vantare un passato illustre, nel panorama sportivo siciliano e non solo, con una partecipazione nel campionato di Serie C (1947-48) e tre in Serie C2 (dal 1983 al 1986): complessivamente 106 gol fatti in quegli anni. Il progetto è aperto a tutti, senza preclusioni di sorta. Questo vuole essere il primo tassello di un mosaico, che ci auguriamo possa in breve tempo arricchirsi di ulteriori elementi: suggerimenti, idee e risorse, con un coinvolgimento generale. Il percorso non è facile, ma l’entusiasmo non manca.

https://www.facebook.com/canicattifc