A fine anno si terranno in Armenia i campionati mondiali per acconciatori e l’Italia sarà rappresentata da un gruppo di parrucchieri siciliani.

Tra questi è stata inserita una parrucchiera di Canicattì: Elena Terranova, parrucchiera dal 1999 con una lunga gavetta alle spalle.

Originaria di Campobello di Licata, opera a Canicattì dal 2018.

Si è fatta subito notare per le sue acconciature, considerate simili a sculture ed eseguite con sapiente maestria.

Dopo tanti sacrifici, è oggi uno dei punti di riferimento, nella realtà canicattinese e non solo, del mondo dei capelli e dell’acconciatura.

Conosciuta ormai nel settore anche a livello nazionale anche grazie ai suoi “segreti”: l’amore per il suo lavoro, il costante aggiornamento e la voglia di sperimentare!

Dopo diverse partecipazioni a competizioni nazionali in cui si è fatta notare per la sua creatività, fino a diventare giudice di gara, Elena Terranova è stata inserita nel team che rappresenterà l’Italia nel campionato mondiale per parrucchieri che si terrà in Armenia a fine anno.