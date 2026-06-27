Utenti in lista d’attesa dalle sei del mattino e costretti a soffrire il caldo perché i locali dove si trovano gli uffici dell’Aica al primo piano del palazzo comunale di via Cesare Battisti a Canicattì sono privi di impianti di climatizzazione. Una situazione davvero surreale quella che devono vivere quotidianamente i cittadini che cercano di regolarizzare la loro posizione nei confronti dell’Azienda idrica dei comuni agrigentini. Ieri mattina all’interno degli uffici Aica vi erano in attesa circa 70 persone già dalle prime luci dell’alba iscritte all’elenco che poi il personale dell’azienda prende in carico per il disbrigo delle pratiche. Una situazione davvero critica ed al limite della sopportazione umana. Anziani, gente sofferente che rischiano di accusare malori perché non vi è un impianto di climatizzazione ed è costretta a fare la fila in piedi con un caldo asfissiante.

Carmelo Vella