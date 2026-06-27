Seimila euro di multa e denuncia a piede libero alla Procura di Agrigento nei confronti di un imprenditore agricolo cinquantenne di Santo Stefano Quisquina. È il bilancio di un controllo eseguito dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in un’azienda agricola del paese.

I militari dell’Arma hanno passato al setaccio le posizioni lavorative di alcuni dipendenti riscontrando criticità. In particolare, uno dei lavoratori è risultato irregolarmente assunto e utilizzato come bracciante agricolo. Ulteriori aspetti difformi sono stati segnalati in materia di sicurezza sul lavoro ma anche dal punto di vista amministrativo. Per questo motivo nei confronti del titolare è scattata sia la denuncia che ma multa.