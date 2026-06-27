Prende il via oggi, sabato 27 giugno, la seconda edizione di “Naro Borgo dei Sapori”, l’evento che trasforma via Dante nel cuore pulsante della tradizione culinaria siciliana.

Per tutto il weekend (oggi e domani, 27 e 28 giugno) il centro storico di Naro diventa un grande palcoscenico a cielo aperto dove ogni pietanza racconta una storia fatta di terra, mare, cultura e memoria popolare.

Cosa potrai gustare, tra tradizione e radici profonde:

Panineria Mood propone panini con porchetta, cuoppo di pesce fresco e anguria, classici dell’estate siciliana che uniscono sapori di terra e di mare.

Panineria Gelateria San Calogero da Pino offre granite al limone e gelsi e i mitici panini con milza e panelle, vere icone della street food palermitana e siciliana.

Salumeria Messina porta in tavola panini con mortadella, pesto di pistacchio, stracciatella, pecorino sardo e pomodori secchi: un trionfo di prodotti tipici del territorio.

La Grande Famiglia presenta il cous cous, piatto simbolo della cucina arabo-siciliana che racconta secoli di contaminazioni culturali.

Caseificio Gallo e La Casa dei Formaggi propongono ricotta fresca e formaggi locali, espressione diretta della pastorizia e delle antiche tradizioni casearie dell’entroterra agrigentino.

Ass. We Naro e Slow Naro completano l’offerta con birre artigianali, cocktail, ravioli, vino del territorio e bevande tradizionali.

Ogni piatto non è solo cibo, ma un pezzo di storia e di identità: dal pistacchio alle panelle, dal cous cous alla ricotta, tutto parla della Sicilia più vera, delle sue campagne, del suo mare e delle sue antiche contaminazioni culturali.

Un weekend all’insegna del gusto autentico, della convivialità e della valorizzazione delle eccellenze locali, nel suggestivo scenario del borgo barocco di Naro.

Oggi e domani in via Dante a Naro vi aspetta un’esperienza che unisce sapori, tradizione e cultura siciliana.