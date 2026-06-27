Provvedimento (determina) dell’area Ambiente e Polizia municipale, relativo alla spesa sui maggiori costi di trasporto attinenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nonche’ altri servizi di igiene pubblica. Disposta la liquidazione di euro 1.544,92 alla ditta Isea.
La determina e’ stata trasmessa agli uffici preposto. Lo comunica la Civica amministrazione, guidata dal sindaco Vito Terrana.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, liquidazione della spesa sui maggiori costi per i rifiuti
Campobello di Licata, liquidazione della spesa sui maggiori costi per i rifiuti
Provvedimento (determina) dell’area Ambiente e Polizia municipale, relativo alla spesa sui maggiori costi di trasporto attinenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nonche’ altri servizi di igiene pubblica. Disposta la liquidazione di euro 1.544,92 alla ditta Isea.