Il Comune di Campobello di Licata informa la cittadinanza.

Essi rende noto che i contributi relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/26, sono stati regolarmente liquidati e accreditati ai beneficiari aventi diritto su codice iban indicati nella richiesta.

Lo comunica, in particolare, la pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Vito Terrana.

Giovanni Blanda