Il Comune di Campobello di Licata informa la cittadinanza.
Essi rende noto che i contributi relativi alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/26, sono stati regolarmente liquidati e accreditati ai beneficiari aventi diritto su codice iban indicati nella richiesta.
Lo comunica, in particolare, la pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Vito Terrana.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, accreditati ai beneficiari i contributi relativi alla fornitura dei libri di testo
Il Comune di Campobello di Licata informa la cittadinanza.