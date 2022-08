Campobello di Licata, il Sindaco: comportamento poco civile di cittadini

Molti cittadini segnalano al Comune che “alcune persone utilizzano i cestini pubblici, siti nelle nostre ville, come cestini per immondizia generica non differenziata”. “Abbiamo ricevuto anche molte foto di sacchetti dell’immondizia buttata per strada – dice il sindaco Antonio Pitruzzella -. Invitiamo la cittadinanza ad utilizzare i cestini in modo corretto, a non buttare l’immondizia per strada e a fare correttamente la differenziata: volere una città più pulita è un dovere di tutti noi, verso se stessi, verso la natura, verso i nostri figli. Invitate i vostri cari, congiunti e amici a tenere un comportamento più responsabile”.

Giovanni Blanda