Favara ospita l’associazione italiana arbitri di calcio

Sarà Favara ad ospitare, il prossimo 2 ottobre, un’importante giornata di formazione promossa dalla sezione agrigentina dell’Aia, l’associazione italiana arbitri di calcio.

Dopo una fase sul campo, che si terrà allo stadio “Bruccoleri” grazie alla collaborazione dell’Asd “Pro Favara” che metterà a disposizione la struttura, i partecipanti saranno ospiti della sala del Collare del Castello Chiaramontano per proseguire la formazione teorica. “Siamo molto lieti di ospitare questo evento – commenta l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla -, che certamente darà visibilità alla nostra città e che rappresenta un primo passo verso future attività di questo tipo”.

“Il contatto con i Comuni è fondamentale per la nostra associazione, che guarda sempre al territorio – spiega il presidente provinciale Gero Drago -, e per questo abbiamo sempre cercato di organizzare raduni tecnici e associativi in tutti i comuni della provincia. Finora non eravamo mai riusciti a farlo a Favara, e devo quindi ringraziare l’amministrazione per essersi messa a disposizione per svolgere questo evento”.