La Regione ha prorogato sino al 15 maggio prossimo il termine per presentare le istanze

per partecipare al bando per il finanziamento di contributi pubblici per il Comuni i cosiddetti “”marginali””.

All’ente di Campobello di Licata è stato riconosciuto un contributo di euro 100.000, da destinare ad imprese per nuove attività (euro 80.000) e a famiglie che trasferiscono la residenza a Campobello, compartecipando alle spese per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione (euro 20.000).

Giovanni Blanda