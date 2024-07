VIA A RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE

I CONSIGLIERI AUGUSTO, RIPELLINO E RUSSOTTO: “ORA SARA’ PIU’ FACILE SALVARE VITE UMANE”

Dai consiglieri comunali Tiziana Augusto, Angelo Ripellino e Giuseppe Russotto, arriva la notizia che i licatesi attendevano da tempo: la Regione Siciliana avvia la ristrutturazione della pista per gli elicotteri di soccorso di Licata e ne affida la gestione.

“Abbiamo appena appreso – annunciano Augusto, Ripellino e Russotto – che la Regione Siciliana ha stanziato 100.000 euro per eseguire l’indispensabile intervento nell’elipista del 118 di Licata che consentirà, grazie all’adeguamento previsto, anche la ripresa dei voli notturni. A breve, inoltre, sarà firmato il contratto con una società che gestirà l’impianto per i prossimi 5 anni. Si tratta, finalmente, di una bella notizia”.

Licata è lontana, geograficamente, dai principali poli ospedalieri siciliani di Palermo, Catania e Messina, perciò in caso di patologie particolarmente gravi i voli del 118 sono fondamentali per salvare vite umane.

“L’adeguamento della pista, che renderà possibili anche i voli notturni, e la gestione, renderanno l’impianto efficace – concludono Augusto, Ripellino e Russotto – proprio a tutela dei licatesi e di quanti, anche dai Comuni limitrofi, hanno l’ospedale San Giacomo d’Altopasso come punto di riferimento. Quando in gioco c’è la salvaguardia di vite umane, l’attenzione non è mai troppa”.