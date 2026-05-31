Quasi 183 milioni di euro in più per sostenere l’accesso alla casa e la sostenibilità abitativa con risorse del programma Fesr Sicilia 2021-27. La giunta di palazzo d’Orléans, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato l’incremento della dotazione finanziaria della priorità “Housing”, introdotta recentemente con la riprogrammazione “Mid-term review”, portandone così il totale a circa 246 milioni. L’obiettivo è promuovere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale privilegiando il recupero edilizio, l’efficientamento energetico e il miglioramento della qualità abitativa.

Un incremento record di risorse

“L’attenzione del governo regionale – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – punta, non solo a riqualificare e rigenerare i contesti urbani più degradati, ma anche a promuovere l’inclusione sociale della comunità residente all’interno del tessuto cittadino. I destinatari dell’edilizia sociale saranno persone e nuclei familiari con fragilità socio-economica, che non possono quindi accedere a soluzioni abitative a condizioni di mercato. La dotazione aggiuntiva supporterà, fra l’altro, anche iniziative di housing sociale integrato per l’autonomia abitativa di soggetti vulnerabili e il rafforzamento dell’offerta di residenze universitarie”.

La fase tecnico burocatica

Il dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione, che coordina l’autorità di gestione del Programma, ha già avviato una fase di ricognizione e confronto con i dipartimenti regionali che fungono da centri di responsabilità, con i comuni e con gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). Questa attività è finalizzata a esplorare i fabbisogni dei territori e all’individuazione di immobili che possono essere recuperati e rifunzionalizzati, anche in funzione di un approccio organico coerente con le disposizioni del nuovo “Piano casa” nazionale (decreto legge n. 66/2026).

La rimodulazione del fondo

La rimodulazione fa confluire nell’obiettivo specifico 4.7 del Pr Fesr economie conseguenti a bandi già emanati, altre somme suscettibili di riprogrammazione e risorse territorializzate non ancora ripartite alle coalizioni di comuni (che saranno comunque in larga misura interessate dagli interventi housing sui loro territori). La dotazione Fesr della priorità dedicata all’housing (“Promuovere l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili e sostenibili”) è integrata da un ulteriore cinque percento costituito da fondi nazionali e regionali.

L’impegno ad adottare la nuova riprogrammazione ordinaria era stato assunto dalla Regione nella riunione della Conferenza permanente Stato-Regioni del 29 dicembre 2025, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi housing stabiliti nell’ambito dell’Accordo per la coesione.