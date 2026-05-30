La procura di Agrigento vuole vederci chiaro e non avere alcun dubbio. Per questo motivo ha disposto l’ autopsia sul corpo del sessantenne trovato morto in una traversa di via Carlo Alberto nella tarda mattinata di ieri. Il cadavere era all’ interno della sua auto una Fiat Stilo dove si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola. La pista seguita dai Carabinieri rimane comunque quella del suicidio. Chi conosce la vittima la descrive come una persona perbene grande lavoratore. La recente perdita del padre però lo avrebbe segnato psicologicamente. Il cadavere di E.C si trova adesso nella camera mortuaria dell’ ospedale Barone Lombardo in attesa che venga nominato il perito che effettuerà l’ esame autoptico.
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