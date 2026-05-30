La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, del porto abusivo di armi e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

In provincia di Agrigento, l’attività della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, con il supporto di equipaggi della Squadra Cinofili della Questura di Palermo, dei Commissariati di P.S. di Canicattì e Sciacca, della Divisione Polizia Amministrativa e dell’UPGSP della Questura di Agrigento, si è concentrata sul contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ed anche di armi, non mancando di porre attenzione anche su esercizi commerciali ritenuti degni di interesse investigativo.

Nell’ambito di tali attività, il personale operante, a seguito di specifici servizi di osservazione, ha denunciato all’autorità amministrativa: un giovane di Canicattì colto in possesso di una dose di marijuana, mentre il padre di quest’ultimo, a seguito di perquisizione domiciliare, ha subito il ritiro cautelativo delle armi da fuoco e bianche ed anche delle munizioni in suo possesso (un fucile, 12 cartucce calibro 12, 9 cartucce calibro 16 e un coltello con lama di circa 15 cm), in quanto detenute in violazione di legge, essendo sprovvisto della denuncia di detenzione delle armi; un noto pregiudicato di Canicattì, sorpreso alla guida della sua autovettura in pieno cittadino, mentre cercava di occultare, alla vista della pattuglia che lo ha inseguito, circa 3 grammi di cocaina e circa 2 grammi di marijuana, e pertanto sottoposto anche al ritiro della patente di guida; un giovane di Aragona, sorpreso con 7 grammi di hashish in casa.

Inoltre, nell’ambito dei controlli eseguiti presso un cannabis shop della Provincia di Agrigento, è stato sottoposto a sequestro penale di un rilevante quantitativo di merce, costituito da: 512 confezioni di infiorescenze di marijuana; 37 confezioni di hashish; 28 contenitori con complessivi 74 semi di canapa; 9 contenitori di resina; 13 confezioni di oli; 3 confezioni di erbe e derivati della canapa; 1 confezione di cristalli; 2 confezioni di capsule soft-gel; 1 confezione di spray vaporizzatore; 3 confezioni di infusi. Il titolare dell’attività è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, in particolare alla commercializzazione non autorizzata di prodotti a base di cannabis e dei suoi derivati.

Infine, nell’ambito dei controlli amministrativi condotti su alcuni Bar di questa provincia, sono state elevate 7 sanzioni amministrative, tuttora in via di accertamento, mentre il titolare di uno di essi è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto l’esercizio commerciale era dotato di estintori scaduti.