Il Sindaco Vito Terrana ha conferito la cittadinanza onoraria all’appuntato dei carabinieri della stazione di Campobello di Licata, Ludovico Potenza.

L’onorificenza e’ conferita ad una personalita’ che si sia distinta nel suo incarico professionale, sociale, per lo sviluppo , la valorizzazione e soprattutto la tutela della persona nonche’ il mantenimento dell’ordine pubblico.

Il primo cittadino ha rilevato l’impegno del carabiniere Potenza nella sua esperienza professionale, scandita da vari invarichi e molteplici attivita’, sino al 2026, e che a breve sara’ trasferito in altra sede

Giovanni Blanda