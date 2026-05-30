Ordinanza comunale valida per Sabato 30 Maggio, tra le ore 18 e le ore 21, a Campobello di Licata, in occasione di un incontro pubblico avente carattere culturale e divulgativo, presso la centrale Piazza XX Settembre, in prossimita’ della Festa della Repubblica. Disposto il divieto di transito e di sosta in via Roma e Barone La Lomia. Fanno eccezione alla disposizione municipale – fra l’altro – le Forze dell’ordine e i mezzi di trasporto per disabili.

GIOVANNI BLANDA