Veglia di preghiera, a Campobello di Licata, venerdì (17 Luglio), con inizio alle ore 20, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, nel contesto della Festa in corso di Lourdes.
Sara’ dato il mandato agli animatori del Grest con la consegna della maglietta. La veglia sara’ preceduta dalla celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Lorenzo Gallo. In serata avra’ luogo la gustosa sagra culinaria. La festa proseguira’ sino a Domenica 19. I festeggiamenti religiosi sono curati dall’Unita’ Pastorale “””Maria Madre della chiesa””, animata dall’ arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda
Veglia di preghiera a Campobello di Licata
Veglia di preghiera, a Campobello di Licata, venerdì (17 Luglio), con inizio alle ore 20, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, nel contesto della Festa in corso di Lourdes.