Rete idrica e fognaria. A Canicattì ormai da settimane operai dell’Aica sono a lavoro per riparare le perdite di acqua potabile che si registrano dalla condotta idrica e la fuoriuscita di liquami dalla condotta fognaria. Si tratta di interventi urgenti che vengono effettuati in attesa che partano i lavori per la nuova rete idrica per la quale sono previsti investimenti per oltre 6 milioni e 400 mila euro. Ad oggi le vie che sono state oggetto di interventi sono: via Sottotenente Portalone e via Colombo dove i cittadini erano rimasti senza acqua a causa di cospicue rotture che hanno visto la sostituzione di oltre 50 metri di condotta. Via Pietro Micca e sacerdote Tamburello. A breve partiranno i lavori di riparazione e ripristino della condotta idrica e fognaria nei punti dove si registrano cospicue perdite come ad esempio: via Pirandello, Milano, Regina Margherita e Gaeta. Altri interventi sono previsti in via Leonardo Da Vinci, Gela e La Masa. Si tratta di lavori che sono stati sollecitati dal sindaco Vincenzo Corbo per ridurre tutte le criticità che vengono segnalate sul territorio anche attraverso la collaborazione dei cittadini. L’obiettivo è quello di non disperdere litri preziosi di acqua potabile per le vie e per le piazze di Canicattì in attesa che prendano il via gli interventi definitivi lungo la rete idrica cittadina grazie all’appalto che sarà assegnato dopo l’espletamento della gara


ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE