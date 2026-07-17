Rete idrica e fognaria. A Canicattì ormai da settimane operai dell’Aica sono a lavoro per riparare le perdite di acqua potabile che si registrano dalla condotta idrica e la fuoriuscita di liquami dalla condotta fognaria. Si tratta di interventi urgenti che vengono effettuati in attesa che partano i lavori per la nuova rete idrica per la quale sono previsti investimenti per oltre 6 milioni e 400 mila euro. Ad oggi le vie che sono state oggetto di interventi sono: via Sottotenente Portalone e via Colombo dove i cittadini erano rimasti senza acqua a causa di cospicue rotture che hanno visto la sostituzione di oltre 50 metri di condotta. Via Pietro Micca e sacerdote Tamburello. A breve partiranno i lavori di riparazione e ripristino della condotta idrica e fognaria nei punti dove si registrano cospicue perdite come ad esempio: via Pirandello, Milano, Regina Margherita e Gaeta. Altri interventi sono previsti in via Leonardo Da Vinci, Gela e La Masa. Si tratta di lavori che sono stati sollecitati dal sindaco Vincenzo Corbo per ridurre tutte le criticità che vengono segnalate sul territorio anche attraverso la collaborazione dei cittadini. L’obiettivo è quello di non disperdere litri preziosi di acqua potabile per le vie e per le piazze di Canicattì in attesa che prendano il via gli interventi definitivi lungo la rete idrica cittadina grazie all’appalto che sarà assegnato dopo l’espletamento della gara