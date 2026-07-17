Con il decreto del Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono destinati in favore dei comuni italiani risorse per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni, per questo motivo, con con questo avviso, l’Amministrazione Comunale intende avviare la ricerca dei soggetti attuatori all’organizzazione di attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

I soggetti interessati dovranno elaborare un progetto organizzativo del servizio, con relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti.

L’avviso si rivolge a enti del terzo settore; enti pubblici e privati (non persone fisiche) senza fini di lucro; società (commerciali e non); altri soggetti che perseguono finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favori di minori. Le istanze al Comune sono scadute ma e’ ancora possibile chiedere chiarimenti.

GIOVANNI BLANDA