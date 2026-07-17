Ladri in azione nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti malviventi si sono intrufolati in un’abitazione di proprietà di un pensionato settantenne dopo aver forzato un infisso. Una volta dentro, forse consapevoli delle abitudini e di cosa potesse tenere in casa l’uomo, hanno preso di mira un armadietto all’interno del quale vi erano custoditi 10 mila euro in contanti e un fucile calibro 12 legalmente detenuto. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il pensionato una volta rientrato in casa. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto.