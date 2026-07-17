Ha affittato un garage vicino alla sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo, per creare un nascondiglio per la marijuana. A scoprire il piano escogitato da un catanese di 28 anni sono stati gli agenti della Polizia di Stato, impegnati in mirate attività antidroga, attuate dalla Questura di Catania in tutto il territorio cittadino. Ancora una volta, il risultato è stato raggiunto grazie al contributo decisivo di “Ares”, il cane-poliziotto della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, addestrato nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Durante il pattugliamento in strada, nei pressi di via Belfiore, Ares ha portato i poliziotti davanti al garage, segnalando al suo conduttore la presenza di droga. Gli agenti della squadra volanti hanno avviato le ricerche per risalire all’utilizzatore del garage che, giunto sul posto, alla vista del cane, non ha potuto far altro che ammettere subito le proprie responsabilità. Una volta aperta la porta, Ares ha condotto i poliziotti nell’angolo in cui era stata sistemata una grossa busta con 628 grammi di marijuana. Oltre alla sostanza stupefacente, è stato trovato un bilancino di precisione, utilizzato dal 28enne per pesare e confezione le singole dosi.

La marijuana è stata analizzata mediante narco-test e posta sotto sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.