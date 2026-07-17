Il grande jazz torna protagonista a Carini. Il 28 e 29 luglio 2026, con inizio alle ore 21.30, il Castello La Grua

Talamanca ospita l’edizione estiva del Carini Jazz Festival, la rassegna che negli anni ha portato nel cuore

del centro storico carinese musicisti italiani e internazionali di primo piano.

La produzione è affidata all’associazione Jonathan Livingston ODV, con la direzione artistica del Maestro Toti Cannistraro. Due serate che raccontano il jazz nelle sue diverse anime: dal dialogo mediterraneo tra la Spagna e l’Europa fino al grande mainstream americano, tra composizioni originali, standard rivisitati e ampio spazio

all’improvvisazione.

Carini Jazz Festival 2026 – Il Programma

Martedì 28 luglio, ore 21.30 — Perico Sambeat & Xavi Torres Band

Apre il festival un incontro d’eccellenza della scena iberica ed europea. Perico Sambeat (Valencia, 1962) è tra i sassofonisti jazz spagnoli più affermati a livello internazionale: vincitore del Bird Award al North Sea Jazz Festival 2003, ha collaborato con maestri come Lee Konitz, Michael Brecker, Pat Metheny, Kenny Wheeler e Maria Schneider ed è docente al Berklee College of Music di Valencia. Al suo fianco la band del pianista Xavi Torres (Tarragona, 1991), tra i talenti più brillanti del jazz europeo: finalista come solista al prestigioso Thelonious Monk International Jazz Piano Competition (2018) e vincitore della Dutch Jazz Competition, porta sul palco un linguaggio raffinato che intreccia tradizione e ricerca contemporanea.

Mercoledì 29 luglio, ore 21.30 — Johnny O’Neal Trio

A chiudere il festival, il leggendario Johnny O’Neal (Detroit, 1956), pianista e cantante americano tra i grandi del neo-bop. Membro degli Art Blakey and the Jazz Messengers (1982-1983), ha debuttato alla Carnegie Hall nel 1985 e ha accompagnato icone come Ray Brown, Milt Jackson, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan e Carmen McRae. Al grande pubblico è noto anche per aver interpretato Art Tatum nel film Ray (2004). Erede della lezione di Oscar Peterson e Art Tatum, unisce un virtuosismo scintillante a un’inconfondibile voce blues, per un jazz swingante ed emozionante.

Il Castello La Grua Talamanca, uno dei luoghi simbolo di Carini, si conferma palcoscenico d’eccezione per un appuntamento che unisce qualità artistica, valorizzazione del patrimonio storico e promozione culturale del territorio. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Carini e il contributo della Città Metropolitana di Palermo.

Dalla Spagna di Perico Sambeat e Xavi Torres alla leggenda americana di Johnny O’Neal: l’edizione estiva del festival prodotto da Jonathan Livingston ODV, con la direzione artistica del Maestro Toti Cannistraro.