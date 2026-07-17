Il caldo di questi giorni ed un fischio fastidioso che si ripete ogni dieci secondi rendono le notti insonni agli abitanti delle vie Svezia e Domenico Cimarosa che si trovano nel popoloso quartiere Oltreponte. Un sibilo fastidiosissimo che si registra con continuità sia di giorno che di notte ad una distanza di pochi secondi l’uno dall’altro. Gli abitanti di questa zona di Canicattì hanno cercato di capire di cosa si tratti, forse hanno ipotizzato il mal funzionamento di un impianto di allarme. Il problema che il suono rende le notti dei residenti un vero e proprio incubo soprattutto con il caldo di questi giorni e con finestre e balconi lasciati aperti in cerca di un refrigerio che spesso purtroppo non arriva. Ed allora la richiesta d’aiuto al sindaco Vincenzo Corbo pregandolo di intervenire nella speranza che il capo dell’amministrazione comunale possa trovare la soluzione a questo problema soprattutto per cercare di ridare serenità ai tanti residenti delle vie Svezia e Cimabue Famiglie dove in parecchi nuclei sono presenti persone anziane, malati e bambini.