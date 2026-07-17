Home Politica Canicattì, caditoie otturate: Controcorrente chiede interventi immediati PoliticaPolitica Canicattì Canicattì, caditoie otturate: Controcorrente chiede interventi immediati Di Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Sono almeno 100 le caditoie otturate a Canicattì. Lo segnala Controcorrente che chiede interventi immediati. L’intervista a Giuseppe Campagna. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Regione Siciliana, riforma della dirigenza: i sindacati sollecitano l’Ars Riforma elettorale ex province, cresce il fronte alla caccia di una nuova legge Canicattì, il consigliere comunale Luigi Salvaggio all’Ars dopo l’arresto di Riccardo Gallo Delia, Ordinanza Sindacale a tutela e benessere degli animali di affezione durante il periodo estivo Frana di Niscemi, via agli aiuti M5S a famiglie e imprese. Pubblicato il regolamento per presentare le domande Sanità siciliana in affanno, il Sinalp chiede un piano straordinario di assunzioni Ultime Notizie Canicattì, rete idrica e fognaria: Operai a lavoro per eliminare criticità Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Rete idrica e fognaria. A Canicattì ormai da settimane operai dell’Aica sono a lavoro per riparare le perdite di acqua potabile che si... Naro protagonista su Rai 1: lunedì 20 luglio “Camper” dedica una puntata alla città... Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Naro sarà protagonista su Rai 1. Lunedì 20 luglio alle ore 11:30, la trasmissione “Camper” trasmetterà una puntata interamente dedicata alla città, con un... Canicattì, caldo ed un fischio fastidioso: notti insonni per abitanti delle vie Svezia e... Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Il caldo di questi giorni ed un fischio fastidioso che si ripete ogni dieci secondi rendono le notti insonni agli abitanti delle vie Svezia... Veglia di preghiera a Campobello di Licata Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Veglia di preghiera, a Campobello di Licata, venerdì (17 Luglio), con inizio alle ore 20, nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes, nel... Campobello di Licata, manifestazione d’interesse per centri estivi Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Con il decreto del Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono destinati in favore dei comuni italiani risorse per il potenziamento dei... Stalking, vìola divieto di avvicinamento: arrestato 60enne Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Non avrebbe rispettato la prescrizione imposta del divieto di avvicinamento alla persona offesa che prevedeva una distanza minima di 500 metri dalla persona offesa.... Villaggio Mosè, furto in abitazione: ladri rubano fucile e 10 mila euro Redazione Canicatti Web Notizie - 17 Luglio 2026 Ladri in azione nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti malviventi si sono intrufolati in un’abitazione di proprietà di un pensionato settantenne dopo...