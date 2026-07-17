

Sabato 18 luglio 2026, alle ore 18.30, gli spazi di Minerva, in via Marconi 1 a Campobello di Licata, ospiteranno “Africa – Mandela Day”, un appuntamento culturale dedicato alla scoperta delle tradizioni artistiche e della ricchezza culturale del continente africano.

L’incontro, curato da Silvia Lotti, accompagnerà il pubblico in un percorso che attraversa arte, storia, antropologia e musica. Tra gli argomenti affrontati figurano i simboli geometrici tradizionali delle abitazioni di Tiébélé, in Burkina Faso, e delle decorazioni del popolo Ndebele del Sudafrica, l’arte contemporanea della celebre artista Esther Mahlangu, il curioso parallelismo tra il cosiddetto “insetto Ndebele” e l'”insetto Picasso”, fino alla straordinaria figura di Miriam Makeba, conosciuta nel mondo come “Mama Africa”, simbolo della lotta contro l’apartheid attraverso la musica.

La serata vedrà anche l’intervento di Giuseppe Costanza, che proporrà una riflessione sull’essenzialità e sulla forza espressiva delle maschere rituali africane.

Ad arricchire l’evento sarà una mostra collettiva con opere di Calogero Alaimo, Diego Alù, Giuseppe Costanza, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Laura Giglia, Angelo Monachello e Giovanna Termini.

Il programma prevede inoltre un momento musicale dedicato all’Africa e una dimostrazione di bozzetti realizzati dal vivo, coinvolgendo uno dei partecipanti.

L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti, tra crostatine e un brindisi finale, offrendo un’occasione di incontro e condivisione nel segno del dialogo interculturale e dei valori di pace, libertà e rispetto rappresentati dalla figura di Nelson Mandela.