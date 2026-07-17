

Naro sarà protagonista su Rai 1. Lunedì 20 luglio alle ore 11:30, la trasmissione “Camper” trasmetterà una puntata interamente dedicata alla città, con un ampio racconto delle sue bellezze, della storia e delle tradizioni della “Fulgentissima”.

Il reporter Lorenzo Bianchetti ha visitato il centro storico di Naro, accompagnato dall’assessore Piera Pacinella, da Fabiola Piccione, dai ragazzi dell’associazione WeNaro, e con il patrocinio del Comune di Naro. Tra i luoghi ripresi figurano il maestoso Castello Chiaramontano, la sacrestia di San Francesco e la chiesa di Santa Caterina.

«Le telecamere della Rai hanno attraversato i vicoli del nostro centro storico, raccontando i nostri monumenti, le nostre chiese barocche e il maestoso Castello Chiaramontano, simboli di una città che da secoli custodisce un patrimonio unico e straordinario», ha scritto il sindaco Milco Dalacchi.

La puntata rientra nel ciclo di servizi che la trasmissione sta dedicando ai borghi siciliani. Naro rappresenta così un’eccellenza del territorio agrigentino, capace di attrarre visitatori e suscitare meraviglia grazie alla sua ricca identità storica, culturale e paesaggistica.