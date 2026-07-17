I Carabinieri della Stazione di Messina-Gazzi e del Nucleo Radiomobile, in collaborazione con personale della Polizia di Stato, hanno fermato un ventenne ed un quarantottenne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata in concorso commesso nel pomeriggio presso il Supermercato Famila di via Umberto Bonino.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14 di venerdì scorso il ventenne avrebbe fatto irruzione all’interno del supermercato e, sotto la minaccia di un taglierino, si sarebbe fatto consegnare dall’addetto alle casse l’incasso della mattinata, quantificato in circa 500 euro. Subito dopo, il soggetto si sarebbe dileguate a bordo di una Fiat 500 guidata dal complice 48enne che lo attendeva all’esterno. L’analisi delle immagini della videosorveglianza del punto vendita e delle zone limitrofe, hanno consentito di identificare i presunti autori della rapina. Il 48enne è stato intercettato dalle Volanti della Polizia di Stato, mentre il 20enne è stato rintracciato dai militari dell’Arma, ed entrambi sono stati sottoposti a fermo.