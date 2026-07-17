I carabinieri della Compagnia di Monreale, insieme ai militari delle stazioni locali e della Sezione radiomobile, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. L’obiettivo delle attività era contrastare lo spaccio di droga, i furti e le infrazioni al Codice della strada.

Arresti domiciliari violati e allacci abusivi alla corrente

Durante i controlli ad Altofonte, i militari hanno sorpreso all’esterno della sua abitazione un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. Poiché l’uomo era sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato denunciato a piede libero per evasione.

A Monreale, una donna di 37 anni è stata denunciata per furto di energia elettrica: con il supporto dei tecnici specializzati, i carabinieri hanno scoperto che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica tramite un bypass.

Infine, a Balestrate, i militari hanno fermato un uomo di 34 anni, anche lui con precedenti, trovato con diverse dosi di crack pronte per essere vendute. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Controlli stradali e consumatori di droga segnalati

Sul fronte della circolazione stradale, i militari hanno denunciato tre automobilisti di 28, 58 e 55 anni sorpresi alla guida ubriachi. Un altro uomo di 49 anni, di Monreale, è stato invece denunciato perché guidava nonostante la sua patente fosse stata revocata.

Durante lo stesso servizio, i carabinieri hanno fermato dieci persone tra i 18 e i 56 anni, residenti soprattutto tra Altofonte e Palermo, trovate in possesso di piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina per uso personale. Tutti e dieci sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il bilancio delle attività sul territorio

In totale, i carabinieri hanno identificato 110 persone, controllato 60 veicoli, eseguito 15 perquisizioni e multato 15 automobilisti per violazioni al Codice della strada.

Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per gli esami chimici. Questi controlli rientrano nelle attività periodiche pianificate per garantire una maggiore presenza sul territorio e aumentare la sicurezza dei cittadini.