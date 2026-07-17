I Carabinieri della Stazione di Scoglitti (Ragusa), hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate e del porto di armi od oggetti atti ad offendere. Intervenuti immediatamente dopo una segnalazione pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112, i Carabinieri di Scoglitti hanno trovato G.K. 36enne di origini tunisine, regolare sul territorio nazionale e residente a Vittoria, che pochi attimi prima aveva sferrato alcuni fendenti all’addome di un 35enne suo connazionale, dopo un diverbio per futili motivi scoppiato nei pressi di un lido della frazione marinara. Mentre la vittima veniva accompagnata da un passante all’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria, i Carabinieri di Scoglitti, hanno bloccato l’accoltellatore, trovato ancora in possesso del coltello insanguinato – che è stato sequestrato – e hanno ricostruito l’accaduto. Il trentaseienne è stato accompagnato in caserma mentre dal pronto soccorso dell’ospedale, dove nel frattempo si era recata la gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono arrivate le prime notizie sullo stato di salute della vittima. L’accoltellato ha riportato ferite molto gravi, era giunto in condizioni critiche, valutato come codice rosso e subito sottoposto ad un urgente e delicato intervento chirurgico, al termine del quale la prognosi rimaneva riservata. I carabinieri di Scoglitti, raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del tunisino fermato, lo hanno tratto in arresto e accompagnato su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, presso la Casa Circondariale iblea. Nel corso dell’udienza di convalida, celebrata presso il Palazzo di Giustizia di Ragusa, il Tribunale ha convalidato l’arresto ed ha disposto il mantenimento della custodia in carcere per l’arrestato.
Accoltella connazionale dopo lite: arrestato 36enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Regione Siciliana, riforma della dirigenza: i sindacati sollecitano l’Ars
Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs, Ugl e Uil Fp hanno trasmesso una nota al presidente e ai componenti della I...
Rimangono bloccati in ascensore con la droga, arrestati
Blitz antidroga della Polizia di Stato nel quartiere di San Giovanni Galermo. L’intervento dei poliziotti della Questura di Catania si inserisce nel contesto delle...
Riforma elettorale ex province, cresce il fronte alla caccia di una nuova legge
Dopo il lancio della nuova idea di legge per tornare al voto diretto delle ex province da parte del Movimento per l’Autonomia e dopo...
Canicattì, il consigliere comunale Luigi Salvaggio all’Ars dopo l’arresto di Riccardo Gallo
Sarà il consigliere comunale di Canicattì Luigi Salvaggio a sostituire all’Assemblea Regionale Siciliana il deputato agrigentino Riccardo Gallo per il quale...
Monopattini, scatta l’obbligo assicurativo: chi rischia la multa
Oggi scatta l‘obbligo di assicurazione RC Auto per i proprietari di monopattini elettrici. Chi guida dovrà avere con sé il certificato assicurativo, in formato...
Incidente sulla statale 123 Canicattì -Campobello di Licata: diversi feriti
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 123 Canicattì -Campobello di Licata subito dopo il distributore di carburanti...
Canicattì, riapre il Teatro Odeon: Francesco Bellia è il Direttore Artistico
Dopo anni di oblio in cui la città di Canicattì aveva perso uno dei suoi storici punti di riferimento, con la sua chiusura, finalmente i...