Si svolgerà domenica 2 agosto 2026, inizio ore 20:30, presso il Teatro Panoramica dei Templi, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro 2026” giunto alla XXXV edizione, promosso dal Centro artistico culturale editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Il “Premio Mimosa d’Oro 2026” è stato assegnato a: Paola Briguori, magistrato, prima donna a ricoprire nella storia dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti la carica di Presidente dal 2022 al 2025, oggi componente della Giunta; Daniela Fatarella Direttrice Generale di Save the Children Italia dal 2020 e da oltre 25 anni attiva nel mondo della cooperazione internazionale e del terzo settore.

La speciale Commissione del Centro Renato Guttuso ha assegnato anche i Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro 2026 a: Silvana Piacentino, Direttrice della Riserva Naturale Orientata WWF delle Saline di Trapani e Paceco; Lavinia Rizzo, pianista e professoressa presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre; Suor Chiara Ciminello Fondatrice e Superiora della Congregazione delle Sorelle Minori della Misericordia; Liliana Militello Fondatrice del Centro Antiviolenza “Gloria”; Silvia Lotti, pittrice.

“Il Premio mimosa d’Oro nasce nel 1991 con l’intento di dare un riconoscimento a donne siciliane che si sono particolarmente distinte nel loro campo d’azione –evidenzia la presidente Lina Urso Gucciardino – Nel corso degli anni il Premio si è staccato dallo stereotipo di “Festa della donna”, ha oltrepassato i confini regionali ed ha allargato il suo orizzonte, per cui sono state prese in considerazione tutte le donne che, con il loro operato, hanno contribuito a mettere in risalto il ruolo della donna nel campo sociale e politico, lavorativo e culturale, artistico e sportivo o del volontariato”.

Nel corso della serata, condotta da Giuseppe Moscato e Gabriella Omodei, sono previsti gli interventi artistici delle allieve dello Studio Danza di Manuela Santini; della violinista Marina Tesè; della cantante Loredana Errore. A chiudere la serata Max Giusti, comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e attore. Ingresso gratuito con prenotazione.